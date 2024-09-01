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Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные

7 Отзывы
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Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 1
Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 2
Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 1
  • Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 2
  • Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332417
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные

Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 QM Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 4 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали. В комплект входит ключ-шестигранник.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Юрий Х

Достоинства:


Комментарий:
Всё было бы здорово (сталь, быстросъем, низкие, цена), но зажимы совсем не фиксируют на планке, приходится их стачивать. Так же компенсаторы отдачи очень тонкие и сильно гуляют в пазах вивера....
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Анатолий ж.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца навид хорошие но не подошли надо брать средние по высоте
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд кольца не плохие, сделаны качественно, в заводской смазке, думаю притирка все таки понадобится
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ключ что в комплекте не подходит к винтикам которые внутри барашек а сами винтики посредственного качества ( в предыдущих кольцах этого производителя такого не было)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца на Лося 145 с загонником пришлись в пору. Минимальные по высоте из рынка. Пришлось притирать, т.к. сама поверхность не ровная и плохая соосность. Цена для полуфабриката высока!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Гульсина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца отличные, установились на прицел кого же производителя идеально, люфта нет, быстрая установка и снятие. Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 QM Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 4 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали. В комплект входит ключ-шестигранник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Юрий Х

Достоинства:


Комментарий:
Всё было бы здорово (сталь, быстросъем, низкие, цена), но зажимы совсем не фиксируют на планке, приходится их стачивать. Так же компенсаторы отдачи очень тонкие и сильно гуляют в пазах вивера....
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Анатолий ж.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца навид хорошие но не подошли надо брать средние по высоте
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд кольца не плохие, сделаны качественно, в заводской смазке, думаю притирка все таки понадобится
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Ключ что в комплекте не подходит к винтикам которые внутри барашек а сами винтики посредственного качества ( в предыдущих кольцах этого производителя такого не было)
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца на Лося 145 с загонником пришлись в пору. Минимальные по высоте из рынка. Пришлось притирать, т.к. сама поверхность не ровная и плохая соосность. Цена для полуфабриката высока!
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2023
Гульсина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца отличные, установились на прицел кого же производителя идеально, люфта нет, быстрая установка и снятие. Рекомендую


Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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