Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 410 руб. 3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342832
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
300
Описание товара Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)
Низкие кольца Veber 3011 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Низкие кольца Veber 3011 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)