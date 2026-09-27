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Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)

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Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото 1
Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
  • Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 410 руб.  3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342832
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)

Низкие кольца Veber 3011 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Описание
Низкие кольца Veber 3011 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 3011 LS (27310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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