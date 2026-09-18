Кольца для прицела Veber 2511 LS
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
25.4
Высота кольца, мм
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332416
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
25.4
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
100
Описание товара Кольца для прицела Veber 2511 LS
Кольца для прицела Veber 2511 LS Низкие кольца Veber 2511 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали. В комплекте: кольцо 2 шт., ключ-шестигранник
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Бренд
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
ласточкин хвост
Внешний диаметр, мм
25.4
Высота кольца, мм
16
Страна производитель
Китай
Кольца для прицела Veber 2511 LS Низкие кольца Veber 2511 LS предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 25, 4 мм на оружие с планкой «ласточкин хвост» шириной 11 мм. Нижняя часть колец – радиусная, плотно прилегающая к скругленной верхней части планки. Каждое кольцо фиксируется на прицеле четырьмя стальными винтами. Все детали изготовлены из стали. В комплекте: кольцо 2 шт., ключ-шестигранник
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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