Top.Mail.Ru
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 1
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 2
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 3
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 4
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 1
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 2
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 3
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 4
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
680 руб.  990 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

600 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)
680 руб. -31%
990 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)

Veber E 3021 L Weaver (25922) — это комплект низких раздельных колец для надежной фиксации оптических прицелов. Они разработаны для установки оптики с диаметром трубки 30 мм на оружие с планками Weaver или Picatinny. Благодаря низкому профилю, кольца обеспечивают минимальную высоту оптической оси над стволом, что делает вкладку при стрельбе максимально удобной и стабильной.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
металл
Внешний диаметр, мм
30
Высота кольца, мм
50
Описание
Veber E 3021 L Weaver (25922) — это комплект низких раздельных колец для надежной фиксации оптических прицелов. Они разработаны для установки оптики с диаметром трубки 30 мм на оружие с планками Weaver или Picatinny. Благодаря низкому профилю, кольца обеспечивают минимальную высоту оптической оси над стволом, что делает вкладку при стрельбе максимально удобной и стабильной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver (25922) - по цене 680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...