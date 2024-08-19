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Сошки оружейные Veber 2025A Weaver купить с доставкой в Москве
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Сошки оружейные Veber 2025A Weaver

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Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 1
Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 2
Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 3
Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 4
Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сошки оружейные
Крепление на планку
Weaver
  • Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 1
  • Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 2
  • Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 3
  • Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 4
  • Сошки оружейные Veber 2025A Weaver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332487
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Сошки оружейные
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х6
Вес, г.
300

Описание товара Сошки оружейные Veber 2025A Weaver

Складные сошки, устанавливающиеся на планку weaver и обеспечивающие устойчивую опору для оружия. Повышают точность выстрела, помогают достичь стабильных результатов при стрельбе лежа или сидя. Сошки изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к внешним воздействиям. Легкая (250 г), моментально складывающаяся конструкция (длина в сложенном виде 20, 5 см) практически незаметна в рюкзаке. Она успешно гасит удары и вибрацию благодаря пружинным амортизаторам, которые находятся внутри полых ножек. Длину ножек (и соответственно угол наклона оружия) можно быстро регулировать с помощью фиксаторов. Максимальная длина опоры – 24, 5 см, в собранном виде – 20, 5 см. Ребристые резиновые наконечники на ножках дают возможность сохранить положение сошек на различных поверхностях при любой погоде.

Отзывы о товаре Сошки оружейные Veber 2025A Weaver

Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Влад М.

Достоинства:


Комментарий:
брал для Лешего2, крепление норм. Единственное при прикреплённых сошках приклад не входит в зацеп, сошки мешают. Но это частный случай. А так, немного люфтят, но и ценник более чем гуманный в сравнении с ...



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Сошки оружейные
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Складные сошки, устанавливающиеся на планку weaver и обеспечивающие устойчивую опору для оружия. Повышают точность выстрела, помогают достичь стабильных результатов при стрельбе лежа или сидя. Сошки изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к внешним воздействиям. Легкая (250 г), моментально складывающаяся конструкция (длина в сложенном виде 20, 5 см) практически незаметна в рюкзаке. Она успешно гасит удары и вибрацию благодаря пружинным амортизаторам, которые находятся внутри полых ножек. Длину ножек (и соответственно угол наклона оружия) можно быстро регулировать с помощью фиксаторов. Максимальная длина опоры – 24, 5 см, в собранном виде – 20, 5 см. Ребристые резиновые наконечники на ножках дают возможность сохранить положение сошек на различных поверхностях при любой погоде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Влад М.

Достоинства:


Комментарий:
брал для Лешего2, крепление норм. Единственное при прикреплённых сошках приклад не входит в зацеп, сошки мешают. Но это частный случай. А так, немного люфтят, но и ценник более чем гуманный в сравнении с ...


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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