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Отпариватель ручной Kelli KL-317 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Kelli KL-317

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Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 1
Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 2
Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 3
Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 4
Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kelli KL-317 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Отпариватель ручной Kelli KL-317
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Отпариватель
Размеры в упаковке, см
26х24х12
Вес, г.
850

Описание товара Отпариватель ручной Kelli KL-317

Отпариватель ручной Kelli KL-317 удаляет неприятные запахи, сложные пятна, бактерии, при этом сохраняя ткань в первостепенном виде, не повреждая ее. Имеет особенности: вертикальное отпаривание, световой индикатор работы, сильный и стабильный выброс пара, 2 сменные насадки. Модель представлена в различном цветовом оформлении без возможности выбора.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kelli KL-317




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Отпариватель
Описание
Отпариватель ручной Kelli KL-317 удаляет неприятные запахи, сложные пятна, бактерии, при этом сохраняя ткань в первостепенном виде, не повреждая ее. Имеет особенности: вертикальное отпаривание, световой индикатор работы, сильный и стабильный выброс пара, 2 сменные насадки. Модель представлена в различном цветовом оформлении без возможности выбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Отпариватель ручной Kelli KL-317 - по цене 1060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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