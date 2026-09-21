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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 16
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 17
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 18
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 19
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 20
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 21
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 22
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 23
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 24
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 16
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 17
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 18
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 19
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 20
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 21
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 22
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 23
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 24
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703895
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
12
Длина, м
12
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
2
Габаритные размеры), см
28x12x11.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой

С современным компактным ручным отпаривателем Hyundai H-HS02125 вещи будут иметь опрятный вид и дома, и в деловых поездках, и на отдыхе. Данная модель является идеальным вариантом для путешествий, потому что выполнена из лёгкого, но прочного пластика и имеет скромные габаритные размеры. При этом размер Hyundai H-HS02125 никак не сказывается на его эффективности и функциональности. Всего через 30 секунд после включения в сеть прибор готов к работе и нагревается до необходимой температуры. Непрерывно он может работать 12 минут с производительностью до 30 грамм пара в минуту. Устройство одинаково эффективно показывает себя при использовании как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02125 1650Вт белый/голубой




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
12
Длина, м
12
Дополнительный цвет
голубой
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
28
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
2
Габаритные размеры), см
28x12x11.7
Страна производитель
Китай
Описание
С современным компактным ручным отпаривателем Hyundai H-HS02125 вещи будут иметь опрятный вид и дома, и в деловых поездках, и на отдыхе. Данная модель является идеальным вариантом для путешествий, потому что выполнена из лёгкого, но прочного пластика и имеет скромные габаритные размеры. При этом размер Hyundai H-HS02125 никак не сказывается на его эффективности и функциональности. Всего через 30 секунд после включения в сеть прибор готов к работе и нагревается до необходимой температуры. Непрерывно он может работать 12 минут с производительностью до 30 грамм пара в минуту. Устройство одинаково эффективно показывает себя при использовании как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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