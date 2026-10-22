Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 370392
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.25
Описание товара Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый
Привести одежду в надлежащий вид, убрать складки, расправить рюши и многое другое можно с помощью отпаривателя ручного SCARLETT SC-GS135S10. Данная модель оборудована съемным резервуаром на 0,28 л. Мощность в 1500 Вт гарантирует пользователю великолепную производительность. Отпариватель обладает корпусом из качественного пластика, а специальный утюжок выполнен из стали.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Привести одежду в надлежащий вид, убрать складки, расправить рюши и многое другое можно с помощью отпаривателя ручного SCARLETT SC-GS135S10. Данная модель оборудована съемным резервуаром на 0,28 л. Мощность в 1500 Вт гарантирует пользователю великолепную производительность. Отпариватель обладает корпусом из качественного пластика, а специальный утюжок выполнен из стали.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Scarlett SC-GS135S10 фиолетовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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