Отпариватель напольный Vitek VT-2437 1800Вт синий/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
1.7
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.8
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка для удаления ворса
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704146
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
45
Дополнительный цвет
белый
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
телескопическая стойка, съемный резервуар для воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
автоматическое выключение, отключение при недостатке воды, противокапельная система, регулировка подачи пара
Основной цвет
синий
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка для удаления ворса, складная вешалка, телескопическая стойка для вешалки, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
1.7
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.8
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка для удаления ворса
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.2
Габаритные размеры), см
38.4x30.8x30.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х40х34
Вес, кг.
3.7
Описание товара Отпариватель напольный Vitek VT-2437 1800Вт синий/белый
Быстро и качественно привести в порядок одежду поможет отпариватель напольный VITEK VT-2437, выполненный из высококачественных и полностью безопасных материалов и представленный в благородном синем цвете. Оснащен большим съемным резервуаром для воды объемом 1.7 л. Подача пара осуществляется со скоростью 35 мл/мин. Его поступление можно регулировать.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
45
Дополнительный цвет
белый
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
телескопическая стойка, съемный резервуар для воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
автоматическое выключение, отключение при недостатке воды, противокапельная система, регулировка подачи пара
Основной цвет
синий
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка для удаления ворса, складная вешалка, телескопическая стойка для вешалки, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
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Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
1.7
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.8
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка для удаления ворса
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.2
Габаритные размеры), см
38.4x30.8x30.8
Страна производитель
Китай
Быстро и качественно привести в порядок одежду поможет отпариватель напольный VITEK VT-2437, выполненный из высококачественных и полностью безопасных материалов и представленный в благородном синем цвете. Оснащен большим съемным резервуаром для воды объемом 1.7 л. Подача пара осуществляется со скоростью 35 мл/мин. Его поступление можно регулировать.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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