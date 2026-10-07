Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937
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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб.
В наличии
Код товара: 266989
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х40
Вес, кг.
7.93
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937
Отпариватель Kitfort КТ-937 имеет подогреватель пара в утюжке и может работать в режимах глажки и отпаривания. Утюжок оснащен поворотным механизмом, позволяющим развернуть рабочую поверхность на 90°. Съемный резервуар позволяет легко залить воду. Две телескопические стойки придают конструкции дополнительные жесткость и устойчивость. Прибор может отпаривать в 3 режимах для различных типов тканей.
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Курьерская доставка в Москве
Отпариватель Kitfort КТ-937 имеет подогреватель пара в утюжке и может работать в режимах глажки и отпаривания. Утюжок оснащен поворотным механизмом, позволяющим развернуть рабочую поверхность на 90°. Съемный резервуар позволяет легко залить воду. Две телескопические стойки придают конструкции дополнительные жесткость и устойчивость. Прибор может отпаривать в 3 режимах для различных типов тканей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Купить Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - по цене 13290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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