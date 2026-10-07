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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 
Начислим 213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937
13 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х40
Вес, кг.
7.93

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937

Отпариватель Kitfort КТ-937 имеет подогреватель пара в утюжке и может работать в режимах глажки и отпаривания. Утюжок оснащен поворотным механизмом, позволяющим развернуть рабочую поверхность на 90°. Съемный резервуар позволяет легко залить воду. Две телескопические стойки придают конструкции дополнительные жесткость и устойчивость. Прибор может отпаривать в 3 режимах для различных типов тканей.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Kitfort КТ-937 имеет подогреватель пара в утюжке и может работать в режимах глажки и отпаривания. Утюжок оснащен поворотным механизмом, позволяющим развернуть рабочую поверхность на 90°. Съемный резервуар позволяет легко залить воду. Две телескопические стойки придают конструкции дополнительные жесткость и устойчивость. Прибор может отпаривать в 3 режимах для различных типов тканей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-937 - по цене 13290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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