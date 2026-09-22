Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1000H Белый-Серый
Отпариватель BQ — это компактное и удобное устройство, предназначенное для ухода за одеждой и текстильными изделиями. Обладая мощностью 600 Вт, он быстро справляется с устранением складок благодаря высокой эффективности подачи пара — до 15 г/мин. Среди ключевых характеристик этого ручного отпаривателя следует отметить легкий вес в 0,572 кг, что обеспечивает простоту в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва утюжка гарантирует бережное обращение с тканью и повышает износоустойчивость устройства. Отпариватель готов к работе всего через 100 секунд после включения, а удобный резервуар для воды объемом 0,11 л позволяет непрерывно работать с устройством, не беспокоясь о частых заправках. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, предоставляя свободу передвижения и удобство при работе. Разработанный в элегантном белом цвете, отпариватель BQ станет стильным и функциональным дополнением к вашему дому. Этот практичный и надежный помощник позволяет отпаривать одежду в вертикальном положении, что делает его особенно удобным для работы с деликатными и сложными тканями. С отпаривателем BQ ваша одежда всегда будет выглядеть безупречно!
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