Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570527
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, г.
950
Описание товара Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый
Отпариватель SUPRA SBS-151 предназначен для разглаживания изделий из шелка, шерсти, синтетических, хлопковых и смешанных тканей. При нажатии на кнопку. подачи пара отпариватель производит горячий пар, который позволяет также дезинфицировать ткани. Поскольку глажка одежды производится без использования гладильной доски, становится намного легче разгладить труднодоступные участки одежды.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1600 READY2GO
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитОтпариватель UFESA POCKET MIST
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитОтпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитОтпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитОтпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУтюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Отпариватель SUPRA SBS-151 предназначен для разглаживания изделий из шелка, шерсти, синтетических, хлопковых и смешанных тканей. При нажатии на кнопку. подачи пара отпариватель производит горячий пар, который позволяет также дезинфицировать ткани. Поскольку глажка одежды производится без использования гладильной доски, становится намного легче разгладить труднодоступные участки одежды.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Supra SBS-151 1200Вт белый