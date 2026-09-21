Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690429
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
10
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серебро
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
индикация включения, готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9280
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, отключение при перегреве
Основной цвет
бежевый
Комплектация
руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, мерный стакан
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
26х12х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х11
Вес, г.
900
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280
Ручной отпариватель КТ-9280 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. В отпаривателе КТ-9280 управление подачей пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Шнур отпаривателя оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Резервуар для воды у отпаривателя полностью съёмный, поэтому вам не составит труда наполнить его водой до необходимого уровня.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1600 READY2GO
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитОтпариватель UFESA POCKET MIST
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитОтпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитОтпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитОтпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУтюг-отпариватель Leonord LE-1809 (1800Вт, тефлоновая подошва)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
10
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серебро
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
индикация включения, готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9280
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, отключение при перегреве
Основной цвет
бежевый
Развернуть
Комплектация
руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, мерный стакан
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
26х12х10
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель КТ-9280 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. В отпаривателе КТ-9280 управление подачей пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Шнур отпаривателя оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Резервуар для воды у отпаривателя полностью съёмный, поэтому вам не составит труда наполнить его водой до необходимого уровня.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280