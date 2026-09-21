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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690429
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
10
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серебро
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
индикация включения, готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9280
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, отключение при перегреве
Основной цвет
бежевый
Комплектация
руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, мерный стакан
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
26х12х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х11
Вес, г.
900

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280

Ручной отпариватель КТ-9280 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. В отпаривателе КТ-9280 управление подачей пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Шнур отпаривателя оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Резервуар для воды у отпаривателя полностью съёмный, поэтому вам не составит труда наполнить его водой до необходимого уровня.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9280




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
10
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серебро
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
индикация включения, готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9280
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, отключение при перегреве
Основной цвет
бежевый
Развернуть
Комплектация
руководство по эксплуатации, отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, мерный стакан
Мощность, Вт
1000
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.17
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
26х12х10
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель КТ-9280 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Устройство обладает такими достоинствами, как мощный поток пара, минималистичный дизайн, удобство при использовании и хранении. В отпаривателе КТ-9280 управление подачей пара осуществляется с помощью одной кнопки на ручке прибора. Шнур отпаривателя оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы прибора. Резервуар для воды у отпаривателя полностью съёмный, поэтому вам не составит труда наполнить его водой до необходимого уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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