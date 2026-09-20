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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518323
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х12
Вес, кг.
1.28

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий

Отпариватель Hyundai H-HS02456 – компактный прибор, который удобно удерживается в руке и позволяет под действием мощного потока пара быстро разглаживать складки на различных тканях. С его помощью вы также сможете освежать вещи и дезинфицировать поверхности. Прозрачный резервуар объемом 0.15 л легко наполняется водой и позволяет визуально контролировать ее количество. Насадка с ворсинками эффективно устраняет пух и шерсть. Для удобного размещения прибора в комплекте поставляется устойчивая подставка. Противокапельная система и технология защиты от перегрева повышают безопасность в эксплуатации Hyundai H-HS02456.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02456 1200Вт синий




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Hyundai H-HS02456 – компактный прибор, который удобно удерживается в руке и позволяет под действием мощного потока пара быстро разглаживать складки на различных тканях. С его помощью вы также сможете освежать вещи и дезинфицировать поверхности. Прозрачный резервуар объемом 0.15 л легко наполняется водой и позволяет визуально контролировать ее количество. Насадка с ворсинками эффективно устраняет пух и шерсть. Для удобного размещения прибора в комплекте поставляется устойчивая подставка. Противокапельная система и технология защиты от перегрева повышают безопасность в эксплуатации Hyundai H-HS02456.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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