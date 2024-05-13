Наушники Samsung EO-IC100 white
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%960 руб. 1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
111
Описание товара Наушники Samsung EO-IC100 white
Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наслаждайтесь звуком с исключительным качеством, без искажений. Наушники Samsung USB Type-C созданы таким образом, что разделяют звук на правый левый каналы в 10 раз эффективнее, чем обычные наушники с разъемом 3.5 мм. А встроенный ЦАП повышает качество звучания так, что, возможно, даже давно известный трек заиграет для вас по-новому.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники только басс слабый
Наушники Samsung EO-IC100 white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Samsung EO-IC100 white
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные наушники только басс слабый