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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22&quot;-55&quot; макс.18кг настенный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
5 430 руб.  12 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325544
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х11
Вес, кг.
6.8

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон

Кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-900 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 18 кг. Простая конструкция ARM MEDIA LCD-900 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±20°, поворачивать влево и вправо на 350°, и выдвигать на 94-990 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия ARM MEDIA LCD-900 BLACK изготовлены по стандарту VESA.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-900 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 18 кг. Простая конструкция ARM MEDIA LCD-900 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±20°, поворачивать влево и вправо на 350°, и выдвигать на 94-990 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия ARM MEDIA LCD-900 BLACK изготовлены по стандарту VESA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-900 черный 22"-55" макс.18кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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