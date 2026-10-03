Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)
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Характеристики
Описание товара Камин уличный газовый инфракрасный Ballu BOGH-15 (НС-1119541)
OGH-15 – это инновационный прибор для обогрева и освещения открытых площадок. Согревает, освещает, несёт тепло и уют — живой огонь, заключённый в колбу из высококачественного жаропрочного боросиликатного стекла, привлекает посетителей в кафе и в рестораны. Зачастую является украшением входных групп модных заведений и ночных клубов, ресторанов, отелей и домов отдыха, офисных и торговых центров. Гостеприимные жители частных загородных домов и коттеджей также по достоинству оценят высокий уровень комфорта, получаемый от газовых уличных ИК-каминов Ballu BOGH-15, разместив их в открытых беседках и в зонах проведения домашних праздников на открытом воздухе – шашлыки и барбекю, дни рождения и юбилеи, другие праздники и мероприятия станут ещё более тёплыми и дружественными с обогревателями Ballu. Уникальная особенность обогревателя Ballu BOGH-15 в том, что запуск, регулировка высоты пламени и выключение можно осуществлять как вручную – на блоке управления, расположенном непосредственно на приборе, так и при помощи пульта дистанционного управления, входящего в комплект с изделием (для модели BOGH-15E). Дистанционное управление даёт возможность включения, выключения, а также регулировки высоты пламени одновременно или раздельно у нескольких приборов Ballu BOGH-15E.
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