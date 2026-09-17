Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%8 140 руб. 11 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 133116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х41х38
Вес, кг.
9.2
Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-55 белый/черный
Полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м. кв. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора.
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Курьерская доставка в Москве
Полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м. кв. Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора.
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