Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%21 841 руб. 27 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324214
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х53
Вес, кг.
30
Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu Vela BOGH-16
Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela – это полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сниженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд. Система безопасности обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию, предотвращающая утечку газа в случае потухания или опрокидывания прибора.
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Газовые инфракрасные обогреватели Ballu серии Vela – это полностью автономные уличные обогреватели, работающие на сниженном газе пропан-бутан. Обогреватели типа «грибок» широко применяются для обогрева открытых беседок и веранд. Система безопасности обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию, предотвращающая утечку газа в случае потухания или опрокидывания прибора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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