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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4 купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4

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Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4 - фото 1
Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 140 руб.  5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151759
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х14
Вес, кг.
2.8

Описание товара Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4

Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GAS COMPACT – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД =100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. Модель BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.

Видео:

https://youtu.be/xXWJHlWaGhQ

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-4




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GAS COMPACT – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД =100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. Модель BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива.

Видео:

https://youtu.be/xXWJHlWaGhQ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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