Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%4 590 руб. 5 040 руб.
В наличии
Код товара: 322134
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 590 руб. -9%
5 040 руб.
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Коллекция Origin One
Коллекция Origin One
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В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитДушевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000
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В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДушевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
25х18х7
Вес, г.
600
Описание товара Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
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Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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