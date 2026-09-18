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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000

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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - фото 1
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - фото 1
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
4 590 руб.  5 040 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
4 590 руб. -9%
5 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Origin One
filter_none Товар входит в коллекцию Origin One

Коллекция Origin One


Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
25х18х7
Вес, г.
600

Описание товара Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000

Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000

Отзывы о товаре Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
нет
Верхний душ в комплекте
нет
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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