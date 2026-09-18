Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 790 руб. 2 250 руб.
В наличии
Код товара: 322020
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 790 руб. -20%
2 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Origin One
Коллекция Origin One
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитДушевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000
-
В наличииЦена 1 790 руб. 2 250 руб.448 руб. в СплитЛейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДушевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918110000
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
300
Описание товара Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200
Ручной душ REDBLU by Damixa Origin One 2.0 (артикул 918100200) — это сочетание продуманной датской эргономики и современных технологий для ежедневного комфорта. Обновленный дизайн лейки со стильным серым душевым диском и хромированным корпусом легко впишется в любой современный интерьер ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Резьба
1/2M
Цвет
хром
Стиль
модерн
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
11 см
Ширина головки лейки, мм
110
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Россия
Ручной душ REDBLU by Damixa Origin One 2.0 (артикул 918100200) — это сочетание продуманной датской эргономики и современных технологий для ежедневного комфорта. Обновленный дизайн лейки со стильным серым душевым диском и хромированным корпусом легко впишется в любой современный интерьер ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200 - стоимость товара 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200