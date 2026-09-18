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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000

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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 1
Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 1
  • Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 321997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Origin One
filter_none Товар входит в коллекцию Origin One

Коллекция Origin One


Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
75х13х8
Вес, г.
900

Описание товара Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000

Душевой комплект коллекции Origin One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Описание
Душевой комплект коллекции Origin One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой гарнитур RedBlu by Damixa Origin One 918100000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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