Электробритва Braun Series 3 300BT Black Shave&Style
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321301
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
триммер, гребень, зарядка, защитный колпачок
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х5
Вес, г.
200
Описание товара Электробритва Braun Series 3 300BT Black Shave&Style
Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
триммер, гребень, зарядка, защитный колпачок
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
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Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
NiMH
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная электробритва Braun Series 3 Shave&Style для мужчин — идеальный прибор 3-в-1 для ухода за волосами. Наслаждайтесь гладким бритьем, точной стрижкой бороды или щетины с помощью всего одного устройства, просто меняя головку и добавляя насадки.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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