Электробритва Philips S3242/12
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, защитная крышка, кабель USB Type-A, чехол, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
473
Описание товара Электробритва Philips S3242/12
Электробритва Philips S3242/12 оборудована системой лезвий PowerCut, которая предупреждает затупление ножей. Система SkinProtect не допускает появления порезов на коже. Подвижный блок и плавающие головки повторяют контуры лица для удаления волосков в труднодоступных местах. Philips S3242/12 оборудована дисплеем, который транслирует уровень заряда. Энергии аккумулятора достаточно для 60 мин автономной работы модели. Прибор относится к роторному типу, который справляется с устранением волосков небольшой длины. Предусмотрена возможность использования устройства совместно с гелем или пеной для чувствительной кожи.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, защитная крышка, кабель USB Type-A, чехол, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
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Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Электробритва Philips S3242/12 оборудована системой лезвий PowerCut, которая предупреждает затупление ножей. Система SkinProtect не допускает появления порезов на коже. Подвижный блок и плавающие головки повторяют контуры лица для удаления волосков в труднодоступных местах. Philips S3242/12 оборудована дисплеем, который транслирует уровень заряда. Энергии аккумулятора достаточно для 60 мин автономной работы модели. Прибор относится к роторному типу, который справляется с устранением волосков небольшой длины. Предусмотрена возможность использования устройства совместно с гелем или пеной для чувствительной кожи.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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