Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
включения, заряда аккумулятора, необходимости очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
электробритва, зарядный кабель, сменный картридж для станции, станция для очистки и зарядки, чехол с функцией зарядки, щетка для очистки, документация, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х21х11
Вес, кг.
1.5
Описание товара Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare
Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Электробритва
Дисплей
да
Индикация
включения, заряда аккумулятора, необходимости очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
электробритва, зарядный кабель, сменный картридж для станции, станция для очистки и зарядки, чехол с функцией зарядки, щетка для очистки, документация, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
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Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Электробритва Braun Series 9 9675cc Grey SmartCare
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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