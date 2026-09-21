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Электробритва Philips S5898/35 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Philips S5898/35

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Электробритва Philips S5898/35 - фото 1
Электробритва Philips S5898/35 - фото 2
Электробритва Philips S5898/35 - фото 3
Электробритва Philips S5898/35 - фото 4
Электробритва Philips S5898/35 - фото 5
Электробритва Philips S5898/35 - фото 6
Электробритва Philips S5898/35 - фото 7
Электробритва Philips S5898/35 - фото 8
Электробритва Philips S5898/35 - фото 9
Электробритва Philips S5898/35 - фото 10
Электробритва Philips S5898/35 - фото 11
Электробритва Philips S5898/35 - фото 12
Электробритва Philips S5898/35 - фото 13
Электробритва Philips S5898/35 - фото 14
Электробритва Philips S5898/35 - фото 15
Электробритва Philips S5898/35 - фото 16
Электробритва Philips S5898/35 - фото 17
Электробритва Philips S5898/35 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 1
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 2
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 3
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 4
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 5
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 6
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 7
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 8
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 9
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 10
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 11
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 12
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 13
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 14
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 15
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 16
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 17
  • Электробритва Philips S5898/35 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707467
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, г.
600

Описание товара Электробритва Philips S5898/35

Электробритва Philips S5898/35 роторного типа подходит для сухого и влажного бритья. К 3 секциям прилагаются плавающие головки, повторяющие контуры лица в процессе. Это означает, что создать подходящие условия для бритья можно даже для чувствительной кожи. В этом также помогает технология SkinIQ, анализирующая особенности лица владельца и подбирающая к нему оптимальные условия. Например, она распознает тип щетины и ее густоту. Устройство может работать от аккумулятора до 1 ч при условии полной зарядки. Его можно брать с собой – для безопасности у него есть функция блокировки кнопок и дорожный чехол. Дополнительно предусмотрена возможность использовать Philips S5898/35 в качестве триммера.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S5898/35




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Количество элементов питания
1
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Развернуть
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips S5898/35 роторного типа подходит для сухого и влажного бритья. К 3 секциям прилагаются плавающие головки, повторяющие контуры лица в процессе. Это означает, что создать подходящие условия для бритья можно даже для чувствительной кожи. В этом также помогает технология SkinIQ, анализирующая особенности лица владельца и подбирающая к нему оптимальные условия. Например, она распознает тип щетины и ее густоту. Устройство может работать от аккумулятора до 1 ч при условии полной зарядки. Его можно брать с собой – для безопасности у него есть функция блокировки кнопок и дорожный чехол. Дополнительно предусмотрена возможность использовать Philips S5898/35 в качестве триммера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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