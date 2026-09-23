Бритва сетчатая Braun Series 5 52-A1650s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733392
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Характеристики
Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
5 х насадок-гребней (1/2/3/5/7 мм), документация, зарядное устройство, насадка-гребень (1 мм), насадка-гребень (2 мм), насадка-триммер для стрижки волос, насадка для бритья, щетка для очистки
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, кг.
1.72
Описание товара Бритва сетчатая Braun Series 5 52-A1650s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий
Бритва сетчатая Braun Series 5 52-A1650s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
5 х насадок-гребней (1/2/3/5/7 мм), документация, зарядное устройство, насадка-гребень (1 мм), насадка-гребень (2 мм), насадка-триммер для стрижки волос, насадка для бритья, щетка для очистки
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
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Триммер
да
Страна производитель
Германия
Бритва сетчатая Braun Series 5 52-A1650s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья
Бритва сетчатая Braun Series 5 52-A1650s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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