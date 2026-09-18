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Электробритва Panasonic ES-RT77-S520 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Panasonic ES-RT77-S520

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Электробритва Panasonic ES-RT77-S520
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197766
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
стайлер для бороды, масло для смазки, щеточка для чистки, чехол, защитная крышка, адаптер питания, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
700

Описание товара Электробритва Panasonic ES-RT77-S520

Сеточная электробритва Panasonic ES-RT77 с мощным двигателем – помощник в уходе за собой. Изящная нескользящая ручка со вставками из нескользящего эластомера выполнена в серебристом и черном оттенках, имеет три плавающие головки, повторяющие контуры лица. Дополнительно бритва имеет насадку для подравнивания бороды, а также усов и бакенбард, что значительно расширяет ее функциональные возможности.

Отзывы о товаре Электробритва Panasonic ES-RT77-S520




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
стайлер для бороды, масло для смазки, щеточка для чистки, чехол, защитная крышка, адаптер питания, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сеточная электробритва Panasonic ES-RT77 с мощным двигателем – помощник в уходе за собой. Изящная нескользящая ручка со вставками из нескользящего эластомера выполнена в серебристом и черном оттенках, имеет три плавающие головки, повторяющие контуры лица. Дополнительно бритва имеет насадку для подравнивания бороды, а также усов и бакенбард, что значительно расширяет ее функциональные возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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