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Электробритва Braun Series 6 61-R1200S купить с доставкой в Москве
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Электробритва Braun Series 6 61-R1200S

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Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 1
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 2
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 3
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 4
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 5
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 6
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 7
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 8
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 9
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 10
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 11
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 12
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 13
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 14
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 15
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 16
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 17
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 18
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 19
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 20
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 21
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 22
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 23
Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 1
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 2
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 3
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 4
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 5
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 6
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 7
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 8
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 9
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 10
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 11
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 12
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 13
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 14
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 15
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 16
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 17
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 18
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 19
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 20
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 21
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 22
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 23
  • Электробритва Braun Series 6 61-R1200S - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692774
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, зарядное устройство, насадка-триммер для волос, чехол
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, г.
300

Описание товара Электробритва Braun Series 6 61-R1200S

Электробритва Braun 61-R1200S оснащена 3 плавающими головками, которые гарантируют плавное скольжение по коже и точно повторяют контуры лица. Рукоятка дополнена антискользящей вставкой для надежного захвата прибора. Очистка от загрязнений производится под струей проточной воды. Braun 61-R1200S имеет встроенный триммер для ухода за бородой и усами. Автономная работа от аккумулятора возможна на протяжении 50 мин. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить энергию за 5 мин. Дорожный чехол и защитная крышка служат для бережной транспортировки прибора.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 6 61-R1200S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, зарядное устройство, насадка-триммер для волос, чехол
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
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Страна производства
Германия
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Braun 61-R1200S оснащена 3 плавающими головками, которые гарантируют плавное скольжение по коже и точно повторяют контуры лица. Рукоятка дополнена антискользящей вставкой для надежного захвата прибора. Очистка от загрязнений производится под струей проточной воды. Braun 61-R1200S имеет встроенный триммер для ухода за бородой и усами. Автономная работа от аккумулятора возможна на протяжении 50 мин. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить энергию за 5 мин. Дорожный чехол и защитная крышка служат для бережной транспортировки прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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