Электробритва Panasonic ES-LV97-K820
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459560
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бритва электрическая
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
5
Количество элементов питания
1
Комплектация
зарядное устройство, подставка, чехол, щеточка для чистки, защитная крышка, масло
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое/влажное
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
очистка/зарядка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, кг.
1
Описание товара Электробритва Panasonic ES-LV97-K820
Электробритва Panasonic ES-LV97-K820 деликатно выполняет операции, повторяя контуры лица. Имеется встроенный триммер. Параметры бритья выводятся на дисплей. Предусмотрена автоматическая очистка аксессуара. Не требует подключения к сети. Питание осуществляется за счет аккумулятора, обеспечивающего до 50 минут автономной работы. Полностью восполняет свой заряд за 1 ч.
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бритва электрическая
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
5
Количество элементов питания
1
Комплектация
зарядное устройство, подставка, чехол, щеточка для чистки, защитная крышка, масло
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
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Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
сухое/влажное
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
очистка/зарядка
Страна производитель
Китай
Электробритва Panasonic ES-LV97-K820 деликатно выполняет операции, повторяя контуры лица. Имеется встроенный триммер. Параметры бритья выводятся на дисплей. Предусмотрена автоматическая очистка аксессуара. Не требует подключения к сети. Питание осуществляется за счет аккумулятора, обеспечивающего до 50 минут автономной работы. Полностью восполняет свой заряд за 1 ч.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, для влажного бритья
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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