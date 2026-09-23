Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый
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Характеристики
Описание товара Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый
Электробритвы PHILIPS идеально подходят для современных мужчин, ищущих надежное и эффективное средство для ежедневного бритья. Эти устройства оснащены множеством полезных функций, которые гарантируют комфорт и качество бритья. Бритвы имеют встроенный дисплей, который делает использование максимально удобным, отображая важную информацию о состоянии устройства, например, уровень заряда батареи. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву в душе, обеспечивая дополнительное удобство и возможность влажного бритья. Благодаря нескользящей вставке на рукоятке, электрическая бритва PHILIPS удобно лежит в руке, минимизируя риск случайного выпадения. Плавающие головки и подвижный бритвенный блок обеспечивают точное следование контурам лица, что делает процесс бритья более тщательным и комфортным. Система роторного бритья позволяет эффективно удалять волоски разной длины и жесткости как при сухом, так и при влажном способе бритья. Бритва оснащена тремя бреющими элементами, которые быстро и эффективно справляются даже с труднодоступными участками. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую работу без подзарядки, а функция быстрой зарядки позволяет за короткое время подготовить устройство к использованию. Для поддержания идеальной чистоты бритвы предусмотрено специальное устройство для очистки и зарядки. Наличие триммера обеспечивает дополнительную возможность для ухода за бакенбардами и усами, а дорожная блокировка предотвратит случайное включение устройства в багаже. Отсек для сбора волосков делает процесс бритья более аккуратным и гигиеничным. Электробритва PHILIPS – это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, идеальный инструмент для стильного мужчины.
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Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья, с самоочисткой
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