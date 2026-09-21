Электробритва Philips S5884/50
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, станция зарядки, чехол, щетка для очистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х16
Вес, г.
250
Описание товара Электробритва Philips S5884/50
Электробритва Philips S5884/50 зелено-черного цвета подходит для влажного и сухого бритья. Она имеет встроенный триммер для подравнивания бакенбардов и висков. Модель заряжается от сети 1 час и работает от аккумулятора 1 час.
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Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
есть
Дорожная блокировка
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, станция зарядки, чехол, щетка для очистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
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Система бритья
роторная
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
есть
Страна производитель
Китай
Электробритва Philips S5884/50 зелено-черного цвета подходит для влажного и сухого бритья. Она имеет встроенный триммер для подравнивания бакенбардов и висков. Модель заряжается от сети 1 час и работает от аккумулятора 1 час.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, аккумуляторные, с самоочисткой
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