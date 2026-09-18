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Электробритва Panasonic ES-GA21 S820 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Panasonic ES-GA21 S820

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Электробритва Panasonic ES-GA21 S820 - фото 1
Электробритва Panasonic ES-GA21 S820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Panasonic ES-GA21 S820 - фото 1
  • Электробритва Panasonic ES-GA21 S820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197760
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор зарядки, индикатор низкого заряда батареи
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х6
Вес, г.
662

Описание товара Электробритва Panasonic ES-GA21 S820

Сеточная электробритва Panasonic ES-GA21 – очень элегантное устройство премиум-класса от компании Panasonic. Используются плавающие головки, подвижный блок с регулировкой, внутренние лезвия с 30-градусной заточкой Nano-Edge из высококачественной стали и трехсеточная система бритья. Дугообразность обеспечит бритье за минимальное время, зато с максимальным результатом. Подравнять отдельные элементы – бороду или усы – поможет выдвижной триммер.

Отзывы о товаре Электробритва Panasonic ES-GA21 S820




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор зарядки, индикатор низкого заряда батареи
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сеточная электробритва Panasonic ES-GA21 – очень элегантное устройство премиум-класса от компании Panasonic. Используются плавающие головки, подвижный блок с регулировкой, внутренние лезвия с 30-градусной заточкой Nano-Edge из высококачественной стали и трехсеточная система бритья. Дугообразность обеспечит бритье за минимальное время, зато с максимальным результатом. Подравнять отдельные элементы – бороду или усы – поможет выдвижной триммер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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