Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596792
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Описание товара Электробритва Braun Series 6 61-N1000s
Электробритва дополнена противоскользящей вкладкой на корпусе, которая обеспечивает удобное положение устройства в руке. Плановая очистка прибора от накопившихся загрязнений займет у вас считанные минуты – достаточно лишь промыть его под струей проточной воды. Для обладателей чувствительной кожи предусмотрен влажный тип бритья. В основу модели Braun 61-N1000s положены 3 плавающие головки, повторяющие буквально каждый изгиб вашего лица. Активировав функцию дорожной блокировки, вам не придется беспокоиться, что прибор внезапно приступит к работе, находясь в сумке. Благодаря мощному встроенному аккумулятору вам гарантировано до 50 минут автономного функционирования бритвы. Соответствующие индикаторы своевременно проинформируют о необходимости заменить сетку бреющего блока и подзарядить аккумулятор. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Электробритва дополнена противоскользящей вкладкой на корпусе, которая обеспечивает удобное положение устройства в руке. Плановая очистка прибора от накопившихся загрязнений займет у вас считанные минуты – достаточно лишь промыть его под струей проточной воды. Для обладателей чувствительной кожи предусмотрен влажный тип бритья. В основу модели Braun 61-N1000s положены 3 плавающие головки, повторяющие буквально каждый изгиб вашего лица. Активировав функцию дорожной блокировки, вам не придется беспокоиться, что прибор внезапно приступит к работе, находясь в сумке. Благодаря мощному встроенному аккумулятору вам гарантировано до 50 минут автономного функционирования бритвы. Соответствующие индикаторы своевременно проинформируют о необходимости заменить сетку бреющего блока и подзарядить аккумулятор. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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