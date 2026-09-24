Электробритва Philips S3143/00
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
В наличии
Код товара: 709321
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6 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, защитная крышка,устройство для зарядки
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
425
Описание товара Электробритва Philips S3143/00
Электробритва Philips S3143/00 – модель с роторной системой бритья, которая обеспечивает чистое бритье с удалением короткой щетины за один проход бритвенных головок. Устройство подходит для сухого и влажного бритья, благодаря чему оно подойдет для обладателей чувствительной кожи. Плавающие головки точно повторяют контуры лица, за счет чего обеспечивается более тщательное бритье и удаление щетины в труднодоступных местах.
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Теги товара: роторные
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Бренд
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, защитная крышка,устройство для зарядки
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Триммер
да
Страна производитель
Индонезия
Электробритва Philips S3143/00 – модель с роторной системой бритья, которая обеспечивает чистое бритье с удалением короткой щетины за один проход бритвенных головок. Устройство подходит для сухого и влажного бритья, благодаря чему оно подойдет для обладателей чувствительной кожи. Плавающие головки точно повторяют контуры лица, за счет чего обеспечивается более тщательное бритье и удаление щетины в труднодоступных местах.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные
Электробритва Philips S3143/00 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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