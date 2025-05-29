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Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Philips S5885/10 Series 5000

13 Отзывы
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Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 1
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 2
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 3
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 4
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 5
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 6
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 7
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 8
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 9
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 10
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 11
Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 1
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 2
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 3
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 4
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 5
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 6
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 7
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 8
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 9
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 10
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 11
  • Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
7 650 руб.  12 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645466
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
разрядки, степени зарядки, включения
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
дорожный чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
24х16х9
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Philips S5885/10 Series 5000

Мужская электробритва Philips представляет собой сочетание современных технологий и удобства в использовании, предназначенное для обеспечения гладкого и комфортного бритья. Эта модель оснащена роторной системой бритья, которая эффективно справляется как с влажным, так и с сухим способом бритья. Конструкция устройства включает три плавающие головки, которые идеально адаптируются к контурам лица, обеспечивая чистое и тщательное бритье. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет использовать ее в душе и легко мыть под водой, поддерживая гигиену устройства. Благодаря встроенной нескользящей вставке на рукоятке, устройство удобно лежит в руке и не скользит даже во влажных условиях. Питание электробритвы осуществляется от аккумулятора, что делает ее идеальным выбором для использования как дома, так и в путешествиях. Функция дорожной блокировки предотвратит случайное включение устройства в сумке или чемодане. Для придания формы усам или бороде, бритва оснащена выдвижным триммером, позволяющим легко и быстро ухаживать за растительностью на лице. Хотя данный прибор и не имеет дисплея, его надежная функциональность и эффективность делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и инновации от Philips.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S5885/10 Series 5000

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Сравнивать роторные и сетчатые бритвы смысла нет, каждому своё. Но все таки Филипс- это лучшие роторные бритвы, а к данной модели вообще придраться не к чему. Товар однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описании товара. Бреет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
С 2012 года пользуюсь Филипсом 3й серии, в 2025 году решил заменить старого приятеля. Бритва исправна, ни разу не подводила, но устарела и ресурс уже не тот. Долго выбирал, сравнивал Китаймодели и так и не смог на них решиться. Выбор пал на Филипс 5й серии, дата выпуска как понял март 2024, вся комлектация на фото, проверил заряжается. Прежней бритвой долбил свои редкорастущие штурпаки минут 20 по всему фэйсу. Не обрабатывая бритвенной поверхности, пустил новую бритву в бой. В результате 5 минут бритья, без задиров и раздрожения, кожа как на попе у младенца! В сложившейся ситуации с опаской подходишь к приобретению таких вещей на маркетплэйсе, но по всей видимости и ощущениям это действительно тот самый Philips. На данный момент 5 баллов
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Бритва отлично справляется с задачей, но в наборе нет подставки и в виде зарядки только шнур
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда пользовались Филипс, в том году у отца накрылась бритва Филипс, прослужившая много лет, им посоветовали Поларис, у которого зарядки хватает на один раз, а в течение года Поларис просто развалился, так что здравствуй Филипс!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва, бреет аккуратно, без раздражений, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Бреет хорошо, раздражения нет. Мужу нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала на подарок , перебрала разные модели , отзывы. Читала рейтинги отдельно , все таки остановилась на этой модели . При получении проверили наличие комплектации и работоспособность. Впечатлила очень. Дизайн , легкость самого аппарата удивила . Скоро уйдут в подарок , надеюсь будут довольны . Единственное коробка немного коцаная, сначала расстроилась , потом подправила карандашом , все в порядке .
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бритва хорошая. Выбивает до гладкой кожи. Пришла во вскрытой коробке. Комплект полный. Края инструкци чем то залиты. Вобщем для подарка не айс.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
бритва суперская! раньше от электробритвы всегда было раздражение даже при мокром бритье.. получил и сразу воспользовался по приходу домой)) раздражения нет! бреет чисто и мягко очень доволен.. подставки в комплекте нет, придётся докупать отдельно Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Тина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу понравилось. Он не любитель бриться из-за вечной раздражухи, но тут звезды сошлись. Все довольно нежно и ласково. Бреет, как положено. Раздражений пока нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
муж всегда пользовался станком, но последнее время качество лезвий стало хуже. уговорила его купить электрическую бритву. качество бритья гораздо лучше. раздражение на коже меньше. очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Дорохина Наталья

Достоинства:


Комментарий:
бритва хорошая,пришла быстро,при использовании очень понравилась бреет очень хорошо спасибо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
разрядки, степени зарядки, включения
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
дорожный чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Развернуть
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Мужская электробритва Philips представляет собой сочетание современных технологий и удобства в использовании, предназначенное для обеспечения гладкого и комфортного бритья. Эта модель оснащена роторной системой бритья, которая эффективно справляется как с влажным, так и с сухим способом бритья. Конструкция устройства включает три плавающие головки, которые идеально адаптируются к контурам лица, обеспечивая чистое и тщательное бритье. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет использовать ее в душе и легко мыть под водой, поддерживая гигиену устройства. Благодаря встроенной нескользящей вставке на рукоятке, устройство удобно лежит в руке и не скользит даже во влажных условиях. Питание электробритвы осуществляется от аккумулятора, что делает ее идеальным выбором для использования как дома, так и в путешествиях. Функция дорожной блокировки предотвратит случайное включение устройства в сумке или чемодане. Для придания формы усам или бороде, бритва оснащена выдвижным триммером, позволяющим легко и быстро ухаживать за растительностью на лице. Хотя данный прибор и не имеет дисплея, его надежная функциональность и эффективность делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и инновации от Philips.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Сравнивать роторные и сетчатые бритвы смысла нет, каждому своё. Но все таки Филипс- это лучшие роторные бритвы, а к данной модели вообще придраться не к чему. Товар однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Всё как в описании товара. Бреет отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
С 2012 года пользуюсь Филипсом 3й серии, в 2025 году решил заменить старого приятеля. Бритва исправна, ни разу не подводила, но устарела и ресурс уже не тот. Долго выбирал, сравнивал Китаймодели и так и не смог на них решиться. Выбор пал на Филипс 5й серии, дата выпуска как понял март 2024, вся комлектация на фото, проверил заряжается. Прежней бритвой долбил свои редкорастущие штурпаки минут 20 по всему фэйсу. Не обрабатывая бритвенной поверхности, пустил новую бритву в бой. В результате 5 минут бритья, без задиров и раздрожения, кожа как на попе у младенца! В сложившейся ситуации с опаской подходишь к приобретению таких вещей на маркетплэйсе, но по всей видимости и ощущениям это действительно тот самый Philips. На данный момент 5 баллов
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Екатерина О.

Достоинства:


Комментарий:
Бритва отлично справляется с задачей, но в наборе нет подставки и в виде зарядки только шнур
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда пользовались Филипс, в том году у отца накрылась бритва Филипс, прослужившая много лет, им посоветовали Поларис, у которого зарядки хватает на один раз, а в течение года Поларис просто развалился, так что здравствуй Филипс!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва, бреет аккуратно, без раздражений, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Бреет хорошо, раздражения нет. Мужу нравится
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала на подарок , перебрала разные модели , отзывы. Читала рейтинги отдельно , все таки остановилась на этой модели . При получении проверили наличие комплектации и работоспособность. Впечатлила очень. Дизайн , легкость самого аппарата удивила . Скоро уйдут в подарок , надеюсь будут довольны . Единственное коробка немного коцаная, сначала расстроилась , потом подправила карандашом , все в порядке .
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бритва хорошая. Выбивает до гладкой кожи. Пришла во вскрытой коробке. Комплект полный. Края инструкци чем то залиты. Вобщем для подарка не айс.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
бритва суперская! раньше от электробритвы всегда было раздражение даже при мокром бритье.. получил и сразу воспользовался по приходу домой)) раздражения нет! бреет чисто и мягко очень доволен.. подставки в комплекте нет, придётся докупать отдельно Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Тина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу понравилось. Он не любитель бриться из-за вечной раздражухи, но тут звезды сошлись. Все довольно нежно и ласково. Бреет, как положено. Раздражений пока нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
муж всегда пользовался станком, но последнее время качество лезвий стало хуже. уговорила его купить электрическую бритву. качество бритья гораздо лучше. раздражение на коже меньше. очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Дорохина Наталья

Достоинства:


Комментарий:
бритва хорошая,пришла быстро,при использовании очень понравилась бреет очень хорошо спасибо.


Электробритва Philips S5885/10 Series 5000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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