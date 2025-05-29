Электробритва Philips S5885/10 Series 5000
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Характеристики
Описание товара Электробритва Philips S5885/10 Series 5000
Мужская электробритва Philips представляет собой сочетание современных технологий и удобства в использовании, предназначенное для обеспечения гладкого и комфортного бритья. Эта модель оснащена роторной системой бритья, которая эффективно справляется как с влажным, так и с сухим способом бритья. Конструкция устройства включает три плавающие головки, которые идеально адаптируются к контурам лица, обеспечивая чистое и тщательное бритье. Электробритва обладает водонепроницаемым корпусом, что позволяет использовать ее в душе и легко мыть под водой, поддерживая гигиену устройства. Благодаря встроенной нескользящей вставке на рукоятке, устройство удобно лежит в руке и не скользит даже во влажных условиях. Питание электробритвы осуществляется от аккумулятора, что делает ее идеальным выбором для использования как дома, так и в путешествиях. Функция дорожной блокировки предотвратит случайное включение устройства в сумке или чемодане. Для придания формы усам или бороде, бритва оснащена выдвижным триммером, позволяющим легко и быстро ухаживать за растительностью на лице. Хотя данный прибор и не имеет дисплея, его надежная функциональность и эффективность делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и инновации от Philips.
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Теги товара: роторные, для влажного бритья
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Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивать роторные и сетчатые бритвы смысла нет, каждому своё. Но все таки Филипс- это лучшие роторные бритвы, а к данной модели вообще придраться не к чему. Товар однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании товара. Бреет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
С 2012 года пользуюсь Филипсом 3й серии, в 2025 году решил заменить старого приятеля. Бритва исправна, ни разу не подводила, но устарела и ресурс уже не тот. Долго выбирал, сравнивал Китаймодели и так и не смог на них решиться. Выбор пал на Филипс 5й серии, дата выпуска как понял март 2024, вся комлектация на фото, проверил заряжается. Прежней бритвой долбил свои редкорастущие штурпаки минут 20 по всему фэйсу. Не обрабатывая бритвенной поверхности, пустил новую бритву в бой. В результате 5 минут бритья, без задиров и раздрожения, кожа как на попе у младенца! В сложившейся ситуации с опаской подходишь к приобретению таких вещей на маркетплэйсе, но по всей видимости и ощущениям это действительно тот самый Philips. На данный момент 5 баллов
Достоинства:
Комментарий:
Бритва отлично справляется с задачей, но в наборе нет подставки и в виде зарядки только шнур
Достоинства:
Комментарий:
Всегда пользовались Филипс, в том году у отца накрылась бритва Филипс, прослужившая много лет, им посоветовали Поларис, у которого зарядки хватает на один раз, а в течение года Поларис просто развалился, так что здравствуй Филипс!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва, бреет аккуратно, без раздражений, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Бреет хорошо, раздражения нет. Мужу нравится
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала на подарок , перебрала разные модели , отзывы. Читала рейтинги отдельно , все таки остановилась на этой модели . При получении проверили наличие комплектации и работоспособность. Впечатлила очень. Дизайн , легкость самого аппарата удивила . Скоро уйдут в подарок , надеюсь будут довольны . Единственное коробка немного коцаная, сначала расстроилась , потом подправила карандашом , все в порядке .
Достоинства:
Комментарий:
Бритва хорошая. Выбивает до гладкой кожи. Пришла во вскрытой коробке. Комплект полный. Края инструкци чем то залиты. Вобщем для подарка не айс.
Достоинства:
Комментарий:
бритва суперская! раньше от электробритвы всегда было раздражение даже при мокром бритье.. получил и сразу воспользовался по приходу домой)) раздражения нет! бреет чисто и мягко очень доволен.. подставки в комплекте нет, придётся докупать отдельно Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравилось. Он не любитель бриться из-за вечной раздражухи, но тут звезды сошлись. Все довольно нежно и ласково. Бреет, как положено. Раздражений пока нет.
Достоинства:
Комментарий:
муж всегда пользовался станком, но последнее время качество лезвий стало хуже. уговорила его купить электрическую бритву. качество бритья гораздо лучше. раздражение на коже меньше. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
бритва хорошая,пришла быстро,при использовании очень понравилась бреет очень хорошо спасибо.
Отзывы о товаре Электробритва Philips S5885/10 Series 5000
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивать роторные и сетчатые бритвы смысла нет, каждому своё. Но все таки Филипс- это лучшие роторные бритвы, а к данной модели вообще придраться не к чему. Товар однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании товара. Бреет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
С 2012 года пользуюсь Филипсом 3й серии, в 2025 году решил заменить старого приятеля. Бритва исправна, ни разу не подводила, но устарела и ресурс уже не тот. Долго выбирал, сравнивал Китаймодели и так и не смог на них решиться. Выбор пал на Филипс 5й серии, дата выпуска как понял март 2024, вся комлектация на фото, проверил заряжается. Прежней бритвой долбил свои редкорастущие штурпаки минут 20 по всему фэйсу. Не обрабатывая бритвенной поверхности, пустил новую бритву в бой. В результате 5 минут бритья, без задиров и раздрожения, кожа как на попе у младенца! В сложившейся ситуации с опаской подходишь к приобретению таких вещей на маркетплэйсе, но по всей видимости и ощущениям это действительно тот самый Philips. На данный момент 5 баллов
Достоинства:
Комментарий:
Бритва отлично справляется с задачей, но в наборе нет подставки и в виде зарядки только шнур
Достоинства:
Комментарий:
Всегда пользовались Филипс, в том году у отца накрылась бритва Филипс, прослужившая много лет, им посоветовали Поларис, у которого зарядки хватает на один раз, а в течение года Поларис просто развалился, так что здравствуй Филипс!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва, бреет аккуратно, без раздражений, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Бреет хорошо, раздражения нет. Мужу нравится
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала на подарок , перебрала разные модели , отзывы. Читала рейтинги отдельно , все таки остановилась на этой модели . При получении проверили наличие комплектации и работоспособность. Впечатлила очень. Дизайн , легкость самого аппарата удивила . Скоро уйдут в подарок , надеюсь будут довольны . Единственное коробка немного коцаная, сначала расстроилась , потом подправила карандашом , все в порядке .
Достоинства:
Комментарий:
Бритва хорошая. Выбивает до гладкой кожи. Пришла во вскрытой коробке. Комплект полный. Края инструкци чем то залиты. Вобщем для подарка не айс.
Достоинства:
Комментарий:
бритва суперская! раньше от электробритвы всегда было раздражение даже при мокром бритье.. получил и сразу воспользовался по приходу домой)) раздражения нет! бреет чисто и мягко очень доволен.. подставки в комплекте нет, придётся докупать отдельно Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравилось. Он не любитель бриться из-за вечной раздражухи, но тут звезды сошлись. Все довольно нежно и ласково. Бреет, как положено. Раздражений пока нет.
Достоинства:
Комментарий:
муж всегда пользовался станком, но последнее время качество лезвий стало хуже. уговорила его купить электрическую бритву. качество бритья гораздо лучше. раздражение на коже меньше. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
бритва хорошая,пришла быстро,при использовании очень понравилась бреет очень хорошо спасибо.