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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709302
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зарядки, разрядки, степени зарядки, очистки, замены ножей, режимов, блокировки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, сменный картридж для станции, станция для зарядки, станция для очистки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Страна производства
Индонезия
Тип элементов питания
аккумулятор
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
24х16х16
Вес, кг.
1
Описание товара Электробритва Philips S7887/55
Электробритва Philips Series 7000 S7887/55 – надежное и высокопроизводительное устройство, которое подходит для ухода за кожей разного типа. Плавающая головка в точности повторяет черты лица и плавно скользит, не раздражая кожу. Специальное защитное покрытие снижает трение. Интеллектуальная технология распознает и анализирует движения уже после трех сеансов и подсказывает, как повысить эффективность. Модель можно соединять со смартфоном и через приложение отслеживать основные показатели работы.
Электробритва Philips Series 7000 S7887/55 автоматически адаптирует мощность в зависимости от количества волосков. Конструкция головки улучшает качество бритья за счет направления волосков. Модель имеет автоматическую очистку и дорожную блокировку. Специальные индикаторы облегчают уход и процесс работы.
зарядки, разрядки, степени зарядки, очистки, замены ножей, режимов, блокировки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, сменный картридж для станции, станция для зарядки, станция для очистки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Страна производства
Индонезия
Тип элементов питания
аккумулятор
Развернуть
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Электробритва Philips Series 7000 S7887/55 – надежное и высокопроизводительное устройство, которое подходит для ухода за кожей разного типа. Плавающая головка в точности повторяет черты лица и плавно скользит, не раздражая кожу. Специальное защитное покрытие снижает трение. Интеллектуальная технология распознает и анализирует движения уже после трех сеансов и подсказывает, как повысить эффективность. Модель можно соединять со смартфоном и через приложение отслеживать основные показатели работы.
Электробритва Philips Series 7000 S7887/55 автоматически адаптирует мощность в зависимости от количества волосков. Конструкция головки улучшает качество бритья за счет направления волосков. Модель имеет автоматическую очистку и дорожную блокировку. Специальные индикаторы облегчают уход и процесс работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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