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Электробритва Philips S3343/13 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Philips S3343/13

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Электробритва Philips S3343/13 - фото 1
Электробритва Philips S3343/13 - фото 2
Электробритва Philips S3343/13 - фото 3
Электробритва Philips S3343/13 - фото 4
Электробритва Philips S3343/13 - фото 5
Электробритва Philips S3343/13 - фото 6
Электробритва Philips S3343/13 - фото 7
Электробритва Philips S3343/13 - фото 8
Электробритва Philips S3343/13 - фото 9
Электробритва Philips S3343/13 - фото 10
Электробритва Philips S3343/13 - фото 11
Электробритва Philips S3343/13 - фото 12
Электробритва Philips S3343/13 - фото 13
Электробритва Philips S3343/13 - фото 14
Электробритва Philips S3343/13 - фото 15
Электробритва Philips S3343/13 - фото 16
Электробритва Philips S3343/13 - фото 17
Электробритва Philips S3343/13 - фото 18
Электробритва Philips S3343/13 - фото 19
Электробритва Philips S3343/13 - фото 20
Электробритва Philips S3343/13 - фото 21
Электробритва Philips S3343/13 - фото 22
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Электробритва Philips S3343/13 - фото 24
Электробритва Philips S3343/13 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 1
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 2
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 3
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 4
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 5
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 6
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 7
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 8
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 9
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 10
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 11
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 12
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 13
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 14
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 15
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 16
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 17
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 18
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 19
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 20
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 21
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 22
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 23
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 24
  • Электробритва Philips S3343/13 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707469
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х8
Вес, г.
525

Описание товара Электробритва Philips S3343/13

Электрическая бритва Philips Shaver 3000 Series Wet &amp; Dry обеспечивает комфортное и чистое бритье даже на чувствительной коже. Головки 5D Pivot &amp; Flex, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, а также влажное и сухое использование обеспечивают превосходные и надежные результаты каждый раз.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S3343/13




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая бритва Philips Shaver 3000 Series Wet &amp; Dry обеспечивает комфортное и чистое бритье даже на чувствительной коже. Головки 5D Pivot &amp; Flex, 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, а также влажное и сухое использование обеспечивают превосходные и надежные результаты каждый раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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