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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691627
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Описание товара Электробритва Philips S3144/00 Series 3000
Электробритва Philips Series 3000 S3144/00 оборудована 3 секциями с 5D-системой повторения контуров. Она позволяет головкам плавно скользить по линиям и удалять щетину даже в труднодоступных участках. Роторная система предотвращает появление порезов на коже и сбривает даже волоски длиной 0.5 мм. Во время бритья можно использовать гель или пену для чувствительной кожи.
Насадки Philips Series 3000 S3144/00 очищаются от загрязнений под водой. Встроенный аккумулятор гарантирует до 60 мин автономной работы модели. Вставка на рукоятке предупреждает проскальзывание ладони. Подравнять усы, бороду, бакенбарды позволяет триммер. Покрытие лезвий не допускает появление коррозийного налета. Индикатор указывает остаток заряда. Восполнение энергии аккумулятора занимает до 60 мин.
Электробритва Philips Series 3000 S3144/00 оборудована 3 секциями с 5D-системой повторения контуров. Она позволяет головкам плавно скользить по линиям и удалять щетину даже в труднодоступных участках. Роторная система предотвращает появление порезов на коже и сбривает даже волоски длиной 0.5 мм. Во время бритья можно использовать гель или пену для чувствительной кожи.
Насадки Philips Series 3000 S3144/00 очищаются от загрязнений под водой. Встроенный аккумулятор гарантирует до 60 мин автономной работы модели. Вставка на рукоятке предупреждает проскальзывание ладони. Подравнять усы, бороду, бакенбарды позволяет триммер. Покрытие лезвий не допускает появление коррозийного налета. Индикатор указывает остаток заряда. Восполнение энергии аккумулятора занимает до 60 мин.
Электробритва Philips S3144/00 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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