Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317285
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Описание товара МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый
Цветной принтер с технологией струйной печати позволяет печатать со скоростью до 10 страниц в минуту и до 18 страниц в минуту при черно-белой печати. Вывод первой черно-белой страницы через 13 сек, первой цветной страницы через 17 сек. Рекомендуемый объём печати до 800 страниц в месяц. Автоматическая двусторонняя печать с лотком для подачи на 35 листов. Максимальный формат бумаги А4 (210 ? 297 мм). Благодаря подключению по Wi-Fi сети Вы можете воспользоваться всеми функциями мобильной печати: быстрый доступ и печать документов из Dropbox и Google Drive, из электронной почты или облака, со смартфона или планшета. Так же Вы можете настраивать ярлыки Smart Tasks и автоматизировать повторяющиеся задачи.
Цветной принтер с технологией струйной печати позволяет печатать со скоростью до 10 страниц в минуту и до 18 страниц в минуту при черно-белой печати. Вывод первой черно-белой страницы через 13 сек, первой цветной страницы через 17 сек. Рекомендуемый объём печати до 800 страниц в месяц. Автоматическая двусторонняя печать с лотком для подачи на 35 листов. Максимальный формат бумаги А4 (210 ? 297 мм). Благодаря подключению по Wi-Fi сети Вы можете воспользоваться всеми функциями мобильной печати: быстрый доступ и печать документов из Dropbox и Google Drive, из электронной почты или облака, со смартфона или планшета. Так же Вы можете настраивать ярлыки Smart Tasks и автоматизировать повторяющиеся задачи.
МФУ струйное HP OfficeJet 8013 (1KR70B) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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