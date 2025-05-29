МФУ лазерное Pantum M6507W серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное Pantum M6507W серый
Pantum M6507W - компактное монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование), ориентированное на дом и малый офис. Устройство сочетает скорость до 22 стр/мин и встроенный Wi-Fi, что позволяет удобно печатать документы с ПК, ноутбуков и мобильных устройств.
Для каких задач и нагрузок
МФУ рассчитано на ежемесячную нагрузку до 20 000 страниц, что достаточно для небольшого офиса или активного домашнего использования. Печать только чёрным цветом делает модель оптимальной для текстовых документов, отчётов, бланков и учебных материалов без упора на фото.
Ключевые особенности
Разрешение печати, сканирования и копирования до 1200?1200 dpi обеспечивает хорошую читаемость мелкого текста и схем. Время выхода первой страницы около 7.8 секунды сокращает ожидание при кратковременных задачах печати. Есть модуль Wi-Fi и USB-интерфейс, поддерживаются Windows, Linux и macOS, а лоток подачи рассчитан примерно на 150 листов.
Важные нюансы перед покупкой
Аппарат не поддерживает автоматическую двустороннюю печать - её нужно делать вручную, переворачивая стопку бумаги. Используется один чёрный картридж ресурса порядка 1600 страниц, поэтому стоит заранее предусмотреть запасной расходник, если планируются большие объёмы печати.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
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Pantum M6507W - компактное монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование), ориентированное на дом и малый офис. Устройство сочетает скорость до 22 стр/мин и встроенный Wi-Fi, что позволяет удобно печатать документы с ПК, ноутбуков и мобильных устройств.
Для каких задач и нагрузок
МФУ рассчитано на ежемесячную нагрузку до 20 000 страниц, что достаточно для небольшого офиса или активного домашнего использования. Печать только чёрным цветом делает модель оптимальной для текстовых документов, отчётов, бланков и учебных материалов без упора на фото.
Ключевые особенности
Разрешение печати, сканирования и копирования до 1200?1200 dpi обеспечивает хорошую читаемость мелкого текста и схем. Время выхода первой страницы около 7.8 секунды сокращает ожидание при кратковременных задачах печати. Есть модуль Wi-Fi и USB-интерфейс, поддерживаются Windows, Linux и macOS, а лоток подачи рассчитан примерно на 150 листов.
Важные нюансы перед покупкой
Аппарат не поддерживает автоматическую двустороннюю печать - её нужно делать вручную, переворачивая стопку бумаги. Используется один чёрный картридж ресурса порядка 1600 страниц, поэтому стоит заранее предусмотреть запасной расходник, если планируются большие объёмы печати.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Достоинства:
Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
классный. советую в покупке
Достоинства:
Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую
Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6507W серый
Достоинства:
Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Достоинства:
Комментарий:
классный. советую в покупке
Достоинства:
Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую