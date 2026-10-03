Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 311591
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
24
Описание товара Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа
Конференц-кресла Бюрократ CH-883-LOW-V обладают оптимальной геометрией для удобного расположения персонала во время совещания. Эффективная высота посадочного места отлично подходит под стандартные столы для переговоров. Правильно подобранный наклон спинки не вызывает усталости и дискомфорта. Подлокотники без острых углов, прочный каркас, широкое сиденье и спинка конференц-кресла способны выдержать сотрудников весом до 100 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Россия
Конференц-кресла Бюрократ CH-883-LOW-V обладают оптимальной геометрией для удобного расположения персонала во время совещания. Эффективная высота посадочного места отлично подходит под стандартные столы для переговоров. Правильно подобранный наклон спинки не вызывает усталости и дискомфорта. Подлокотники без острых углов, прочный каркас, широкое сиденье и спинка конференц-кресла способны выдержать сотрудников весом до 100 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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