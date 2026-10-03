Top.Mail.Ru
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 5
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 6
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 7
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 8
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 9
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 6
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 7
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 8
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 9
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
24

Описание товара Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа

Конференц-кресла Бюрократ CH-883-LOW-V обладают оптимальной геометрией для удобного расположения персонала во время совещания. Эффективная высота посадочного места отлично подходит под стандартные столы для переговоров. Правильно подобранный наклон спинки не вызывает усталости и дискомфорта. Подлокотники без острых углов, прочный каркас, широкое сиденье и спинка конференц-кресла способны выдержать сотрудников весом до 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Конференц-кресла Бюрократ CH-883-LOW-V обладают оптимальной геометрией для удобного расположения персонала во время совещания. Эффективная высота посадочного места отлично подходит под стандартные столы для переговоров. Правильно подобранный наклон спинки не вызывает усталости и дискомфорта. Подлокотники без острых углов, прочный каркас, широкое сиденье и спинка конференц-кресла способны выдержать сотрудников весом до 100 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...