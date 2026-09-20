Top.Mail.Ru
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557419
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла игровые
Размеры в упаковке, см
71х59х28
Вес, кг.
14.2

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506)

Стильное современное кресло BRABIX Fighter GM-008 идеально подходит для любителей долгих компьютерных сессий. Высококачественные материалы, эргономика и функциональность кресла позволят с особым удовольствием проводить время за компьютером. Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволит находиться в кресле долгие часы с комфортом. Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла игровые
Описание
Стильное современное кресло BRABIX Fighter GM-008 идеально подходит для любителей долгих компьютерных сессий. Высококачественные материалы, эргономика и функциональность кресла позволят с особым удовольствием проводить время за компьютером. Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой. В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволит находиться в кресле долгие часы с комфортом. Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное BRABIX Fighter GM-008, экокожа, черное/красное (532506) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...