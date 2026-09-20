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Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413)

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Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557382
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
59х58х32
Вес, кг.
8.62

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413)

Детское кресло BRABIX Fancy MG-201W с сочетанием белой пластиковой основы и обивки яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сидения. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг. Пятилучие - пластиковое белого цвета. Спинка и сиденье имеют плотную набивку, средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает нагрузку взрослого человека.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Fancy MG-201W синее (532413)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Детское кресло BRABIX Fancy MG-201W с сочетанием белой пластиковой основы и обивки яркого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сидения. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг. Пятилучие - пластиковое белого цвета. Спинка и сиденье имеют плотную набивку, средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает нагрузку взрослого человека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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