Кресло руководителя Бюрократ CH 002 слоновая кость OR-10 эко.кожа крестов. пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
слоновая кость
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х66х27
Вес, кг.
13.4
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH 002 слоновая кость OR-10 эко.кожа крестов. пластик
Офисное кресло руководителя Бюрократ впишется не только в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшна, но и дома. Лаконичный современный стильный дизайн кресла подчеркнет статус своего владельца будь то женщина или мужчина. Удобное анатомическое сидение рабочего компьютерного кресла обеспечит комфорт и снизит нагрузку на спину. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а высококачественный газлифт поможет отрегулировать высоту кресла. Модель укомплектована подлокотниками с мягкими накладками и механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
слоновая кость
Страна производитель
Китай
Офисное кресло руководителя Бюрократ впишется не только в интерьер рабочего кабинета, офиса, ресепшна, но и дома. Лаконичный современный стильный дизайн кресла подчеркнет статус своего владельца будь то женщина или мужчина. Удобное анатомическое сидение рабочего компьютерного кресла обеспечит комфорт и снизит нагрузку на спину. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а высококачественный газлифт поможет отрегулировать высоту кресла. Модель укомплектована подлокотниками с мягкими накладками и механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 слоновая кость OR-10 эко.кожа крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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