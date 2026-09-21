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Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный

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Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 1
Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 2
Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 3
Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 1
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 2
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 3
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695402
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х67х32
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный

Компьютерное кресло Zombie – идеальное сочетание стиля и комфорта, кресло зомби станет вашим надежным спутником в работе, учебе и играх. Это функциональное кресло предназначено для использования как дома, так и в офисе. Благодаря продуманной конструкции и использованию высококачественных материалов, это игровое кресло подарит вам максимальное удобство в течение длительных сессий за компьютером.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло Zombie – идеальное сочетание стиля и комфорта, кресло зомби станет вашим надежным спутником в работе, учебе и играх. Это функциональное кресло предназначено для использования как дома, так и в офисе. Благодаря продуманной конструкции и использованию высококачественных материалов, это игровое кресло подарит вам максимальное удобство в течение длительных сессий за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Zombie 11LT черный эко.кожа/ткань крестов. пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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