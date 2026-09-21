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Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик

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Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703224
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
71х67х32
Вес, кг.
11.3

Описание товара Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик

Игровое компьютерное кресло ZOMBIE 11LT - это стильное, удобное и прочное кресло, на котором комфортно проводить время за компьютером. Оно имеет продуманную эргономику и позволяет сохранить правильную осанку. Обивка выполнена изэкокожи и сетчатой ткани, устойчивые к истиранию и загрязнению. В спинке предусмотрено вентиляционное отверстие. Игровое кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта. В кресле отсутствует механизм качания. Для перемещения предусмотрены прочные колеса, установленные в пластиковую крестовину. В игровом кресле имеются широкие пластиковые подлокотники.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie 11LT черный текстиль/эко.кожа крестовина пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Игровое компьютерное кресло ZOMBIE 11LT - это стильное, удобное и прочное кресло, на котором комфортно проводить время за компьютером. Оно имеет продуманную эргономику и позволяет сохранить правильную осанку. Обивка выполнена изэкокожи и сетчатой ткани, устойчивые к истиранию и загрязнению. В спинке предусмотрено вентиляционное отверстие. Игровое кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта. В кресле отсутствует механизм качания. Для перемещения предусмотрены прочные колеса, установленные в пластиковую крестовину. В игровом кресле имеются широкие пластиковые подлокотники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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