Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
В наличии
Код товара: 311585
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Загружаем...
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6 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
10.05
Описание товара Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа
Подлокотники хром с чехлами. Масса: 12 кг. Габариты: 75х52х52 см. Высота кресла: 91 см. Высота сиденья: 50 см.
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Подлокотники хром с чехлами. Масса: 12 кг. Габариты: 75х52х52 см. Высота кресла: 91 см. Высота сиденья: 50 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг, бежевые
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - данный товар вы можете купить по цене 6190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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