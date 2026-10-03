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Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 5
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 311585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа
6 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
10.05

Описание товара Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа

Подлокотники хром с чехлами. Масса: 12 кг. Габариты: 75х52х52 см. Высота кресла: 91 см. Высота сиденья: 50 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Подлокотники хром с чехлами. Масса: 12 кг. Габариты: 75х52х52 см. Высота кресла: 91 см. Высота сиденья: 50 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - данный товар вы можете купить по цене 6190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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