Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11
Кресло офисное Бюрократ CH-808AXSN/3C11 представляет собой аксессуар, с использованием которого вы дополните рабочий кабинет любого дизайна. Благодаря сдержанному исполнению, а также использованию исключительно первоклассных материалов представленная модель надолго займет место вашей бессменной помощницы. В качестве обивки производитель задействовал износоустойчивый текстиль черного оттенка, который не боится преждевременного появления потертостей и выгорания под воздействием солнечных лучей. Конструкция кресла офисного Бюрократ CH-808AXSN/3C11 включает в себя подлокотники с фиксированным положением, которые снизят нагрузку на область рук при длительном нахождении за экраном ПК. Главным элементом аксессуара стала опора из прочного пластика, под которой расположились незаменимые для быстрого перемещения ролики. Если потребуется быстро и точно установить подходящую высоту сидения, воспользуйтесь специально предусмотренным рычажком.
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